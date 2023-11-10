سمسم شهاب يدعم فلسطين ويطرح أغنية "قسما بالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل الفنان سمسم شهاب دعمه للقضية الفلسطينية وأهالي غزة، ضد الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام سمسم بطرح أغنيته الجديدة "قسما بالله" دعما لفلسطين، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات عماد عبيد، لحن وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

وكان سمسم أعلن عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قبل ثلاثة أسابيع تقريبا عن تنفيذ الأغنية، قائلا: "جمهوري الكريم لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد والمايسترو شريف حمدان، العمل مساندة لشعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأني لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع الغير محترمين، الكل يعلم أني أحترم الجمهور وأحترم الجميع ولا أعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين".

وتابع في منشوره "الأغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمر الله. يا رب تنول إعجابكم. رغم مرض زوجتي وما أعيشه من أوقات صعبة قررت أن أقدم واجبي نحو إخوتي وأهلي وأبناء دمي في فلسطين".

يذكر أن زوجة سمسم شهاب توفيت منذ أسبوعين بعد صراع دام لسنة ونصف مع مرض السرطان الخبيث.