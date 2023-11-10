بالصور | أنغام تتألق في "روائع بليغ حمدي" وتغني "الحب اللي كان" و"آه لو قابلتك من زمان" و"أنساك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تألقت المطربة الكبيرة أنغام فى حفل روائع بليغ حمدي الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحصدت أنغام التصفيق الحار وصيحات إعجاب الآلاف من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية، وقدمت ٣ أغاني للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوي، "آه لو قابلتك من زمان" لوردة و"أنساك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت أنغام في كلمتها إن المشاركة في حفل روائع بليغ حمدي كان حلمًا وتحقق ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ.

وشارك في إحياء الحفل كوكبة من نجوم الفن، بينهم: مي فاروق، صابر الرباعي، نانسي عجرم، أصالة.