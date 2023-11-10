شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يعلق على قصف المستشفيات فى غزة: إجرام لا يعرف حدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الفلسطينى محمد عساف على استكمال دعمه المستمر لفلسطين والتنديد بالاحتلال الإسرائيلى، والمجازر التى يفعلونها فى قطاع غزة، واستهدافهم المستشفيات والأهالى.

ونشر عساف عبر حسابه على موقع "X" فيديو أثناء قذف الصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلى على مستشفى الشفاء، والأماكن القريبة منها، وصراخ الأهالى واستنجادهم، ووقع عدد من القتلى والمصابين معلقا على الفيديو: "الحرب الآن على المستشفيات، يريدون إجبار الناس على الإخلاء، إجرام لا يعرف حدا".

وكان كتب عساف من قبل: "لما نقول فلسطين أنت الروح ونن العين، مش كلام أغانى وأشعار، هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا، فلسطين حرة، وجاى الحرية جاى".

كما حرص مجموعة من الفنانين خلال الفترة الماضية على دعم أهالى غزة، والمشاركة كمتطوعين في الهلال الأحمر للمساعدة في تعبئة المساعدات الغذائية والطبية، أبرزهم: لبلبة، الهام شاهين، اشرف زكى، دينا الشربينى، ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، روجينا، ريهام عبد الغفور، علا غانم، بسمة، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، ايهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه، سلوى عثمان، عزوز عادل.