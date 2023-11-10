شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تؤجل طرح ألبومها مجددًا تضامناً مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.

وكانت النجمة إليسا طرحت مؤخراً أغنية تحمل اسم "العقد"، على موقع "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

لكن فوجئ جمهور إليسا بحذف الأغنية بعد ساعات، وخرجت إليسا وأوضحت خلال تغريدة على تويتر، قالت فيها: "عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ 12 أغسطس ، يبدو أن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي، بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".

وبدورها الشركة المنتجة بياناً للرد على تصريحات إليسا جاء فيه: مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه يهنا أيضاً إيضاح ما يلى:لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية، انما نحن شركة تنحنى أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق.

وأضاف البيان: "الشركة وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها،(بانتظار ما ستؤول إليه الدعوة المقامة في دبى حيث أنها المؤهلة الوحيدة للبث في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد)، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبية ولكن دون الوصول لأى نتيجة إيجابية".

وتابع البيان: كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التوصل لحل يرضى الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".