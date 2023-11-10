شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الكرواتية ضيف شرف الدورة 28 لمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف فى الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر بضيف شرف هى السينما الكرواتية، بحضور ممثلين من أكثر من 40 دولة ولائحة تضم عشرات الأفلام الطويلة والقصيرة، ويقدم المهرجان برنامجا غنيا ومتنوعًا يلبي جميع أذواق عشاق ومتابعي الفن السابع بحضور مخرجين مشهورين على المستوى الدولي.

كما سيعرض المهرجان مجموعة من الإنتاجات العالمية فى أول عرض لها من ضمنها فيلم الافتتاح "Atikamekw Suns" لمخرجته الكندية كلوي ليريش وسيعرض المهرجان إنتاجات أخرى لأول ظهور لها بالمغرب مثل الفيلم الكرواتي "Seventh Heaven" لمخرجه ياسنا نانوت، وتتنوع الأفلام المعروضة في المهرجان والمقبلة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا، منها أفلام الخيال والحركة والأفلام الوثائقية وأفلام الأطفال.

وستقوم ضيفة شرف هذه الدورة، السينما الكرواتية، بإثراء هذا العرض السينمائي بإبداعات سينمائية حازت على العديد من الجوائز العالمية. وسيتم عرض هذه الإبداعات بحضور المنتجين والمخرجين الكرواتيين المشهورين عالميًا.

وستشرف على المسابقة السينمائية لجنة تحكيم مكونة من مخرجين ومنتجين عالميين من بينهم المنتج الأسترالي ماكسيم ويليامسون، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين عالميين آخرين، وبالنسبة للجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فيرأسها المخرج والمؤلف المغربي فؤاد سويبة، وتضم محترفين في مجال السينما على المستوى الوطني والدولي.

الدورة الثامنة والعشرون ستشهد للمرة الأولى في أفريقيا والعالم العربي حضور لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRICE)، وسيعمل طاقمها المكون من محترفين دوليين في السينما، على منح جائزة النقاد لأفضل فيلم في المهرجان. وحضور هذه اللجنة الدولية للنقاد اعتراف ضمني بالتطور والاحترافية التي أصبحت تطبع هذا المهرجان الدولي المتميز في نشر السينما الوطنية والعالمية.