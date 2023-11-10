بالصور – آشلي بينسون تستعدّ لحدث عائلي مميّز، فأين رصدتها الكاميرا؟

تجري استعدادات الممثلة الأميركية، آشلي بينسون، لاستقبال مولودها الأوّل على قدم وساق، فترافق مراحل نموّ الجنين في أحشائها عبر التبضّع له وشراء ما يلزم من حاجيات لمرحلة ما بعد ولادته.

وفي هذا الإطار شوهدت الممثلة (٣٣ عامًا) تتسوّق برفقة خطيبها براندون ديفيس (٤٤ عامًا)، والد الطفل، في أحد المتاجر المتخصصة بحاجيات الأطفال المولودين حديثًا في بفرلي هيلز يوم الإثنَين الماضي، وكانت مرتدية ثيابًا سوداء اللون، وتحيط بطنها بيدها أثناء تجوّلها في أرجاء المعرض وتبضّعها فيه.

تجدر الإشارة الى أنّ نجمة فيلم ” Mob Land” و ” Pretty Little Liars” قد أعلنت خطوبتها على براندون ديفيس، حفيد الملياردير مارفن ديفيس في شهر تموز/ يوليو الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة في احتفالية حميمة جمعتهما على ضوء الشموع في أحد المطاعم، وقد عبّرت عن حبّها له واصفة إياه بأفضل صديق لها في منشور خاص بمناسبة عيد مولده.