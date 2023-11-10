من هنّ أفضل ممثلات صاعدات لسنة ٢٠٢٣ في تركيا؟ اليكم اللائحة كاملة

تمّ الاعلان رسميًا عن الفائزات بجائزة النجمات اللامعات (أفضل ممثلات صاعدات) لسنة ٢٠٢٣ في حفل الفراشة الذهبية بعدما تمّ اختيارهن من قبل الراعي الرسمي للحفل وهن:

– سيلا ترك اوغلو (مسلسل شراب التوت)

– أوزغي ياغيز (أبي، الياقوت)

– سيماي بارلاس (عمر، المتوحش)

– الممثل اللامع: جانير توبتشو (المدار)

لا شك في ان اختيار هؤلاء النجمات بالتحديد تمّ بسبب شهرتهن الواسعة وحبّ الجمهور لهنّ من خلال أعمالهن المنتشرة في تركيا ومختلف الوطن العربي والعالم خاصة أن الدراما التركية فردت جناحَيها وحلقت فوق كل دول العالم خارقة جدار صوت دراماهم المحليّة .

الجدير ذكره، أنه تمّ الكشف عن الترشيحات النهائية لحفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية، لقراءة الخبر: أسماء رُشِّحَت وأخرى خرجت… تعرّفوا على الترشيحات النهائية لجوائز الفراشة الذهبية في تركيا