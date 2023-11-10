ميرنا وليد - بيروت - صرح المنتج المصري جمال العدل إن مواطنه الممثل المصري محمد سعد ممثل رائع لكنه استهلك نفسه كثيرا.

و أضاف العدل : "هناك مقومات للنجاح فهناك نجم بياخد أجر عالي والمنتج بيحاول يوفر في باقي عناصر العمل مثل المخرج و الممثلين فبيظهر النجم بياخد فلوس لكن مش ناجح".

​​​​و تابع: "الفنان الشاطر يتنازل عن أجره في سبيل إنجاح العمل مثل يسرا ونيللي كريم".

و إختتم حديثه قائلاً : "محمد سعد فنان موهوب وشاطر جدا لكنه يحتاج لإدارة أفضل وأفكر أنتج له فيلم".

وكان سعد قد بدأ التحضير للمسرحية بداية العام الجاري، إلا أنه توقف لأسباب مختلفة منها طلبه تعديل السيناريو، ليقرر العودة لتقديم المسرحية في فعاليات موسم الرياض الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله المنتج جمال العدل عن محمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.