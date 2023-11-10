ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني عبر خاصية الحالة كاتباً : "جمعة مباركة وساعة استجابة باذن الله ندعي فيها لأهلينا في غ زة".

وكان تامر حسني، قد اعلن عن تعرضه ومعظم الأشخاص للاكتئاب بسبب الأحداث المؤلمة التي يعاني منها الشعب الفلس طيني، موضحاً مرورهم بحالة "طنين الأذن"، وكيفية معالجتها.

وكان تامر قد شارك فيديو يوضح كيفية العلاج من “طنين الأذن” وكتب :" صباح الخير معلش هو موضوع بره الاحداث اللي بنعيشها شويه بس مرتبط ارتباط نفسي .. الفترة دي زادت الشكوى عند ناس كتير بسبب الاكتئاب و الحزن من الاحداث الحالية او غيرها و الحقيقة اني واحد منهم الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها (( طنين الاذن )) و ممكن تيجي برضو من حاجات تانية و التعب ده هو ان الشخص فجأة يسمع صفارة او ما يشبه في اذنه طول الوقت و مش بتروح ابداً و ملهاش علاج و ناس بقالها سنين كتير بتعاني منه و عايشين بيها".

كانت هذه تفاصيل خبر في يوم الجمعة .. تامر حسني يدعي لأهالي غ زة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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