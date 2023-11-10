هذه الأدوار التي تحب إلهام شاهين تقديمها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بنجاح شخصية "سوسو" التي قدمتها في مسلسل الفريدو

وقالت إلهام شاهين، أن شخصية سوسو من أصعب الشخصيات التى قدمتها فى مشوارها الفني، مشيرة أنها تهوى هذه النوعية من الأدوار.



وأضافت إلهام قائلة: "أنا بحب أعمل الأدوار اللى باقى النجوم بيخافوا يعملوها لأن هذه الأدوار هي التى تصنع الفنان ولابد أن يبذل فيها مجهوداً كي يقدمها على أكمل وجه".

وتابعت إلهام: أنها لا تخشى تقديم أى شخصية على الشاشة وخاصة الأدوار الشريرة أو الصعب كشخصية أم جهاد في مسلسل بطلوع الروح أو شخصية تجعلني متقدمة في السن مثل شخصية سوسو في الفريدو.