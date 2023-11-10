فتحي عبد الوهاب يكتب اسمه في قائمة الأطباء والسبب "المداح 4"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك النجم الكبير فتحي عبد الوهاب في مسلسل “المداح”، خلال الجزء الرابع من العمل، ومن المقر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل عام 2024.

وكشف النجم الكبير فتحي عبد الوهاب أنه يجسد شخصية دكتور في الإعجاز العلمي بـ القرأن، العمل مكون من 30 حلقة.

فتحي عبد الوهاب

قصة مسلسل "المداح"

مسلسل المداح " عرض في شهر رمضان عام 2021، من بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يروي المسلسل قصة صابر المداح، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع الصوفي، يكبر ليصبح رجل متدين ومحبوب، يتمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فيقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب، وتم تداول العمل في ثلاث أجزاء سابقة .

بوستر مسلسل المداح

وشارك في مسلسل المداح 3، الذي حمل اسم أسطورة العشق، عدد كبير من النجوم بجانب حماده هلال، منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، وعدد آخر من النجوم، وكان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

من ناحية أخرى، يواصل فتحي عبدالوهاب في الفترة الحالية تصوير مسلسل الحشاشين، الذي يشارك في بطولته مع كريم عبدالعزيز، ويلعب خلاله شخصية نظام الملك وهو العدو المباشر لـ حسن الصباح الذي يقدمه كريم ضمن أحداث الحشاشين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، سامي الشيخ، نور إيهاب، وسارة الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

فتحي عبدالوهاب

كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم فيتو، بطولة إلهام شاهين، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي يناقش أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، ويشارك بجانب إلهام شاهين في بطولته كل من عمرو عبدالجليل، ماجد المصري، ورانيا يوسف، وجار التعاقد مع باقي أبطال الفيلم الذي يتولى إخراجه ياسر سامي، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا.