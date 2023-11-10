مهندس وأزهري وطيار شخصيات فنية لـ أحمد حاتم على شاشات السينما قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش النجم الشاب أحمد حاتم حالة من الانتعاشة الفنية السينمائية، ويظهر بأكثر من شخصية خلال الفترة المقبل على شاشات السينما، ومن هنا تستعرض "بوابة الخليج 365 " أبرز الأعمال للنجم أحمد حاتم.

أزهري في فيلم" المنبر"

يصور النجم أحمد حاتم في الوقت الجاري فيلمه الجديد "المنبر" ويجسد شخصية أزهري أكاديمي ، ويظهر لـ أول مرة بجلابية وقفطان، العمل من نوعية الأفلام الوثائقية التسجيلية.

أحمد حاتم

إذ يسلط الفيلم، الذي لن يعرض في دور السينما، بل يعرض فقط على المنصات الرقمية، دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم لا يهدف للربح.

ويسلط فيلم "المنبر" على وسطية الأزهر الشريف، ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال على اختلاف أنواعه، على مدار ما يزيد على ألف عام.

أحمد حاتم

طيار في" السرب "

كما يشارك في بطولة الفيلم الحربي "السرب" للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية.

فيلم حربي تدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

العمل من بطولة أحمد السقا، عمرو عبدالجليل، قصي خولي، مصطفى فهمي، هند صبري شريف منير ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال

مهندس كمبيوتر في "حدوتة الأيام الباقية "

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم "حدوتة الأيام الباقية" مع النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، وإخراج ماندو العدل، وتأليف محمد صادق.

تدور أحداث الفيلم الممزوج بالخيال العلمي، حيث يناقش قضية “الميتافيرس”، وتعاني زوجة بطل الفيلم من أزمة صحية تذهب على إثرها لطبيب معالج يحاول حل مشكلتها ولكنه يجد صعوبة في ذلك.

ويجسد أحمد حاتم خلال العمل دور مهندس كمبيوتر، بينما تحسد الفنانة سماح أنور التي انضمت مؤخرا دور والدته ضمن الأحداث، اما الفنانة كارمن بصيبص فتجسد دور زوجة أحمد حاتم، والفنانة حنان سليمان تجسد دور والدة كارمن بصيبص، والفنان سامي مغاوري يجسد دور الطبيب المعالج، وتتوالى الاحداث في إطار شيق ومثير.

أحمد حاتم

بطولة أحمد حاتم بمشاركة كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، حنان سليمان، أحمد ماجد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أن شارك النجم أحمد حاتم من فيلم "الملحد ستناداً إلى قصة حقيقية، تدور أحداث الفيلم حول ابن لأحد الدعاة اﻹسلاميين المشهورين؛ الذي يتجه نحو اﻹلحاد، وهو ما يثير حفيظة أسرته والمقربين إليه نظراً للخلفية الدينية التي تربي فيها، كما يتطرق الفيلم في ثناياه للمدى الذي وصل إليه انتشار ااتجاه نحو اﻹلحاد في مصر، فيلم و"الملحد"، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.