قعيد المجد يعلن مقاطعته لتطبيق تيك توك بسبب تقييد المحتوى الوطني للمملكة -فيديو

قرر التيك توكر المعروف باسم “قعيد المجد” إعلان مقاطعته لتطبيق تيك توك، وذلك بسبب تقييد المحتوى الوطني المتعلق بالمملكة.

في مقطع فيديو نشره على حسابه، أعرب قعيد المجد عن استيائه من تقييد تيك توك للمحتوى الوطني، وقال: “الرزق بيد الله وليس بيد تيك توك أو أي جهة أخرى”. وأضاف قائلاً: “حتى لو افترضنا أن تيك توك تعمل معي ويتم إغلاق حساباتي، فإن الرزق يأتي من الله”. وأكد أنه لو فقد فرصته في مجال الشهرة بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وفقد مصدر رزقه، فإن الله سيمنحه الرزق، مشيراً إلى أن توزيع الأرزاق مقتصر على الله. وختم الفيديو بتعليق يقول: “والله أعمل في مهنة والدي راعي”.

تعبر هذه المقاطعة عن تذمر قعيد المجد من سياسة تيك توك في تقييد المحتوى الوطني، وتسلط الضوء على جدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرص المهنية ومصادر الرزق للأفراد.