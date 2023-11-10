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تتواصل حملة مقاطعة تطبيق “التيك توك” في الوطن العربي، حيث انضم عدد آخر من المشاهير إلى الحملة تضامناً مع السعودية، التي اتهمت التطبيق بسياسة متحيزة ضدها.
وكان مشهور التيك توك السعودي قعيد المجد قد بدأ حملة المقاطعة بسبب السماح للحاقدين على المملكة بالهجوم عليها وحجب تعليقات كل من يدافع عنها.
وأعلن عدد من المشاهير في الوطن العربي انضمامهم إلى الحملة، منهم الفنان فايز المالكي، ومشهورة سناب شات سارة الودعاني، والفنانة أميمة طالب، والمغنية داليا مبارك، والممثل بدر اللحيد، والفنانة فوز الفهد. وأعرب هؤلاء المشاهير عن رفضهم سياسة التيك توك المتحيزة ضد السعودية، ودعا بعضهم إلى إنشاء تطبيق عربي بديل.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة مقاطعة التيك توك تتوسع في الوطن العربي.. ومشاهير جدد ينضمون للحملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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