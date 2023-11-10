شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة العربية للموسيقى تقدم الأغانى الوطنية على مسرح الجمهورية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية والعاطفية منها، مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادى، زهره المدائن، أصبح الآن عندى بندقية، يا مسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني .. اداء احمد عادل ، هند النحاس ، سعيد عثمان ، سارة ذكي ، محمد طارق ، غادة ادم.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.



