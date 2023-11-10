ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له خلال العمل في وقت متأخر من الليل على فيلمه الجديد الذي يحمل إسم "السيستم"، حيث ظهر داخل مقصورته وهو يقرأ نص الفيلم تحضيراً لأحد المشاهد.
وفي وقت سابق، قرر الفنان المصري أحمد فريد بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، التبرع بالدم من أجل دعم فلسط ين، وطرح ثلاث لوحات فنية "ديجتل" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل".
وأكد أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي فلس طين، ولكن بالطريقة التي استقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية موضحًا أن "هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقاءنا وإخواننا في فلسط ين".
وطالب أحمد فريد الجمهور والفنانين وأصدقاءه بدعم هذه الحملة، والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من اجل غز ة "، مضيفًا أن ذلك حتى نتمكن من دعم اشقائنا بأكبر طريقة ممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- هذا ما يفعله أحمد الفيشاوي في وقت متأخر من الليل خلال تصوير "السيستم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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