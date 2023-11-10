الموت يغيب ممثل تونسي بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - نعت وزارة الشئون الثقافية التونسية السيناريست والمنتج والممثل التونسي بلقاسم ثابت، الذي توفي ليلة أمس الخميس 9 تشرين الثاني 2023.



وقالت الوزارة، في بيان لها: بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وزارة الشئون الثقافية بأحر التعازي إلى عائلة الراحل بلقاسم ثابت، وإلى كلّ الأسرة الدرامية والفنية الموسّعة، راجية من الله- تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أسهم الراحل بلقاسم ثابت، طيلة 30 سنة من العمل الفني، في إثراء الرصيد الوطني الدرامي؛ من خلال مشاركته في العديد من الإنتاجات التونسية، على غرار "الخطاب على الباب" و"تاكسي" و"يا هكا يا هكا" و"غادة" و"أقفاص بلا طيور" و"شورّب 2" وأخيرا "علاش هكا" سنة 2021، وهي سلسة من تأليفه ومن إخراج العربي الهذيلي.

ومن أبرز الأعمال التي قدّمها الراحل في مسيرته الفنية، سلسلة "سلوكيات"، التي امتدت على 4 مواسم متتالية، منذ عام 1998 إلى 2001.



