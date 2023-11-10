قبل عرضه في السعودية .. التفاصيل الكاملة لـ فيلم "بحر الماس"

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر نجوم فيلم "بحر الماس" طرحه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، إذ قررت الشركة المنتجة أن يتم طرحه في 14 نوفمبر الجاري، ويضم العمل عددًا من النجوم المصرية والسعودية، ومنهم النجمة الشابة ندي بهجت ، وشعيفان محمد ، شيماء الفضل ، سماح زيدان ، طلال الشمري.

قصة الفيلم

"بحر الماس" تدور أحداثه حول تشكيل إجرامي يخطط لتهريب الماس، في إطار كوميدي أكشن.

العمل من بطولة كل من النجم عاطف عبد اللطيف وندى بهجت وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، عبد الرحيم حسن، شيري مجدي"، الفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة سيناريو وحوار"جوزيف فوزي، نورشان عمر"، ومن إخراج سيف يوسف.

فريق فيلم بحر الماس

وكشفت النجمة ندي بهجت عن ملامح الشخصية التى تجسدها في فيلها الجديد "بحر الماس "قائلة إنها ستقدم شخصية تدعى "ريهام" تعمل أنيمشين في أحد الفنادق الذي تحدث به جريمة، لافتة خلال أحداث العمل، يأتي كلٌّ من: "شعيفان محمد"، و"شيماء الفضل"، و"سماح زيدان"، و"طلال الشمري" إلى الفندق الذي تعمل به لارتباطهم بحدث واكتشاف معين، وأثناء ذلك تدخل في علاقة حب مع الفنان شعيفان محمد.

شاركت متابعيها على "إنستجرام" عن موعد عرض الفيلم، وذلك من خلال نشر صورة بوستر الفيلم، والذي ظهر عليه جميع أبطاله وهم يتواجدون على أحد شواطئ البحر، وكتبت قائلة: "بسم الله.. أول فيلم ليا سعودي مصري، فيلم بحر الماس، إن شاء الله العرض الخاص في الرياض يوم 14/11 في إمباير سينما الساعة 8 مساءً.. مستنياكم.. أنا وكل جروب العمل الرائعين اللي بحبهم أوووي، وإن شاء الله من يوم 16/11 في كل سينمات الدول العربية إن شالله يعجبكم".