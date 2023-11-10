يحيى الموجي يكشف علاقته بالهضبة عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - حل الموسيقار يحيى الموجي، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة والذي كشف خلاله تفاصيل علاقته مع الهضبة عمرو دياب.

وقال يحيى الموجي، خلال لقائه في البرنامج، أن بداية علاقتهما كانت في معهد الموسيقى منذ صغرهما، وقبل ما نشتغل عارفني من زمان واشتغلنا سوا في فرقة موسيقية، منوها أنه كان يغني أغاني قديمة لعبد الحليم وأم كلثوم.

واستكمل: بدأنا مشوارنا زي مشوار والدي محمد الموجي وعبد الحليم حافظ وهي قدر وصدفة وأصبحنا متواصلين سويا بشكل دائم، مضيفا أنهما واجها فشلا في طريقهما حتى انطلقا وذاع صيتهما.

واختتم: نجحت مع عمرو دياب في ألبومات «عودوني، قمرين، ناري، ليالي العمر» وغيرهم من الألبومات الموسيقية.

يحيى الموجي: بعزف على العود من سن 8 سنوات

أكد الموسيقار يحيي الموجي، أنه يعشق الموسيقى منذ طفولته، معقبًا: « من صغري والعود قدامي، وأنا وعندي 8 سنين مسك العود، ولعبت عليه أول أغنيتن في حياتي "للصبر حدود، واسأل روحك"».

وأضاف الموجي خلال لقائه، أن الموهبة فطرة تتواجد في الإنسان، وبعد رؤية والده له وشطارته في استخدام العود، طالبه بدراسة الكمانجا.

وتابع: والدي رفض فكرة استمراري للعزف على العود، وكانت له رؤية مستقبلية، وتم الاستماع لجميع نصائحه التي أمرني بها.