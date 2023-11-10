رغدة: للقدس اغضب فقد غضب الحجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت الفنانة رغدة عن غضبها بسبب الجرائم الوحشية التي يتعرض لها أهالي غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعادت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، نشر قصيدة ألقتها بصوتها في مهرجان الأغنية السورية السابع- الانتفاضة الفلسطينية.

جاءت القصيدة بعنوان "اغضب فقد غضب الحجر"، كانت قد شاركتها مع جمهورها قبل سنوات، مصحوبة بالتعليق التالي: "للقدس اغضب (فقد غضب الحجر)، شعر: محمود عبد الكريم، أداء: رغدة .. مهرجان الأغنية السورية السابع/ الانتفاضة الفلسطينية".

وتقول القصيدة: يقف الغريب على حجر ومدجج.. خرج الغريب بنزهة فمشى على جثث الشجر.. طعن الهواء بسيفه فبكى باب القدس ناي وبكى وتر.. غضب الحجر حتى الحجر، اغضب فقد غضب الحجر".