راغب علامة ينتقد صمت أمريكا وأوروبا أمام مجازر إسرائيل وعدم تأمين هدنة إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتقد الفنان اللبناني راغب علامة صمت دول العالم الكبرى أمام المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني، خاصة تلك المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

‏وكتب راغب عبر حسابه على x- تويتر: "أمريكا القوية لا تستطيع أن تؤمن هدنة إنسانية لوقف المجازر بحق المدنيين والأطفال في ‎غزة ! ‎.. أوروبا القوية لم تستطع حتى التكلم مع الصهاينة ليتوقفوا عن ‎الإبادة الجماعية للأبرياء! الأمم المتحدة مشلولة تماماً أمام الصهاينة!".

وتابع "ولو حدث أن طفلاً أو مسؤولاً عربياً قتل صرصاراً لقامت الدنيا على العرب ولن تقعد !! هذا الواقع إن لم يتغير الآن فستكون ‎غزة هي البداية والآتي أعظم".

جدير بالذكر أن نجوم الفن والمشاهير في مختلف أنحاء العالم العربي، يحرصون طوال الأيام الماضية على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالبون بمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في حق الفلسطينيين.