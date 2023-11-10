لماذا يستعجلون موتي؟.. كيف كانت تستقبل صباح شائعات وفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم ١٠ نوفمبر، ولدت واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، عرفها الجمهور مطربة وممثلة، وقفت أمام نجوم كبار على مستوى التمثيل والغناء في عدة أعمال سينمائية، بينهم: محمد فوزي، محمود المليجي، فريد شوقي، فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أنور وجدي، رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، كمال الشناوي، أحمد رمزي، هي شحرورة الوادي، الأسطورة الفنانة الراحلة صباح.

عانت الفنانة صباح قبل وفاتها من خروج شائعة رحيلها أكثر من مرة، وفي حوار سابق لـ"الخليج 365" مع ابنة شقيقتها چانو فغالي، كشفت هل كانت تصل هذه الشائعات إلى خالتها؟ وكيف كانت تتعامل معها؟

قالت چانو لـ"الخليج 365" إن خالتها كان يصلها بعض هذه الشائعات، وكانت تعلق عليها متسائلة: لماذا يستعجلون موتي؟، ومع ازدياد هذه الشائعات حرصت الأسرة على إخفاء الأمر عنها، حتى لا تتأثر.

وأكدت چانو أن من كثرة الشائعات عندما أبلغوها بخبر وفاة خالتها، لم تصدق وظنت أنها شائعة.

صباح رحلت عن عالمنا في نفس شهر ميلادها، وتحديدا في ٢٦ نوفمبر عام ٢٠١٤، تاركة ثروة فنية من الأغاني والأفلام، ومن بين أشهر أعمالها في السينما: شارع الحب، نار الشوق، ليلة بكى فيها القمر، العتبة الخضراء، الرجل الثاني، مجرم في إجازة، ثورة المدينة، خطف مراتي، فاعل خير.