تعرف على تفاصيل إنتاج فيلم سينمائي عن رجل الأعمال إيلون ماسك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "Variety" عن فوز شركة الإنتاج "A 24" على الحقوق الخاصة بكتاب "Elon Musk" للكاتب الأمريكي والتر إيزاكسون، والذي تم نشره مطلع شهر سبتمبر الماضي وتحويله إلى فيلم سينمائي، ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع في تقريره أن شركة "A24" أعلنت أن المخرج الأمريكي دارين أرونوفسكي، سيتولى العملية الإخراجية للفيلم والذي يمثل تعاونها الثاني معه بعد فيلم "The Whale" عام 2022 والذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل دور رئيسي.

وكانت المنافسة محتدمة بين عدد من شركات الإنتاج الكبرى في هوليوود للحصول على الحقوق الخاصة بالكتاب إلا أن شركة "A24" حسمت الصفقة لصالحها، ومن المقرر أن يجمعها جلسة خاصة مع المخرج "دارين أرنوفسكي" لاختيار طاقم العمل والبدء في العملية الإنتاجية للفيلم.

ويتطرق كتاب "Elon Musk" لرجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركات "Tesla" و"Spacex" إلى جانب حيازته لتطبيق "Twitter" والذي قام بتغيير اسمه مؤخرًا إلى "X" ويروي حكايات يصفها الكاتب بالمذهلة عن ما حققه أغنى رجل في العالم وواحد من أكثرهم تأثيرًا.

ويصور الكاتب الأمريكي "والتر إيزاكسون" رجل الأعمال "إيلون ماسك" على أنه شخصية معقدة ومعذبة، كما يفتقد للقدرة على التواصل إنسانيًا مع من يحيطون به من الأشخاص حتى زوجته وأبناؤه ومن يعملون في شركاته من موظفين.

كما يكشف الفيلم التفاصيل الخاصة بحياة "إيلون ماسك" وعن قراراته المصيرية في بعض الأحيان منها عندما أمر "ماسك" مهندسي شركته "StarLink" بإحباط هجوم أوكراني على السفن الحربية الروسية في شبه جزيرة القرم على الرغم من نفي "ماسك" هذا الادعاء مؤكدًا إن الأقمار الصناعية في المنطقة لم يتم تشغيلها وأنه اختار عدم تفعيلها.

يذكر أن، شركة "A24" مهتمة مؤخرًا بإنتاج عدد من الأعمال السينمائية التي تطرق للسيرة الذاتية لأبرز الشخصيات المؤثرة وأبرزها فيلم الدراما "Priscilla" للمخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار، صوفيا كوبولا ومأخوذ عن رواية تحمل عنوان "Elvis and Me" تدور أحداثه حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ملك الروك أند رول، إلفيس بريسلي وارملته "بريسيلا" وعن مقابلتها له لأول مرة إلى انفصالهما للتحول علاقة الحب بينهما إلى صداقة امتدت لسنوات حتى رحيل "ألفيس" في أغسطس عام 1977 وتم عرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر نوفمبر الجاري.