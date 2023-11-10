بدء عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

بدأ منذ قليل، عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.

واستقبلت سلوى محمد علي، المعزين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

وكان المنتج صفي الدين محمود، قد أعلن عن وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب، "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".