فن ومشاهير

رانيا فريد شوقي أول الحاضرين لعزاء والدة سلوى محمد علي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تصوير - محمود عبد الناصر:

وصلت الفنانة رانيا فريد شوقي، منذ قليل، لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي.

واستقبلت سلوى محمد علي، المعزين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

وتوفيت والدة الفنانة سلوى محمد علي يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن خبر وفاتها المنتج صفي الدين محمود، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وكتب صفي الدين: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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