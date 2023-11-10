بـ"شال فلسطيني".. ماذا فعل محمد فهيم عقب عرض مسرحية "تشارلي"؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الفنان محمد فهيم، مقطع فيديو من كواليس مسرحية "تشارلي" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك خلال أحد عروضها التي امتلأت بالجماهير.

وظهر "فهيم" بالفيديو وهو يقوم بتحية الجمهور عقب انتهاء العرض المسرحي، حيث ظهر وهو يرفع علامة النصر ويرتدي "شال فلسطيني"، وسط تصفيق وتحية الجمهور الذي حرص على الوقوف تقديرًا لموقفه ودعم القضية الفلسطينية.

ولاقى الفيديو، إعجاب متابعيه، وعلقوا قائلين: "تسلم يا فهيمو، تسلم يا تشارلي، تحيا مصر وتحيا فلسطين حرة مستقلة، الفنان المحترم هو الفنان اللي جواك بيطلع دايمًا تحيا مصر ويحيا الجيش المصري وتحيا فلسطين حرة مستقلة".

وكرم الفنان محمد فهيم مؤخرًا من قبل المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيا ونشر صور من التكريم عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وعلق: "الحمد لله تشرفت اليوم بتكريمي من المركز الكاثوليكي للسينما وقناة 7SAT للتميز والتأثير، مشوار مش كبير لكن قدرنا نسيب علامة والحمد لله والقادم ان شاء الله أقوى".

واستكمل: "سعيد جدًا بهذا التكريم لأنه من مكان عريق وله تاريخ كبير في دعم الفن أكثر من 71 عام ولي الشرف اني كتبت اسمي في المكان ده مرتين 2018 و2023، كل الحب والتقدير للأب بطرس دانيال وشكرًا الاعلامية نيرمين تشرفت بلقائك".

وجاء تكريم الفنان محمد فهيم نظرًا لنجاحه مؤخرًا بالعديد من الأعمال الفنية سواء التليفزيونية أو المسرحية وكان أبرزها مسرحية "تشارلي" التي لاقت نجاحًا كبيرًا وحاز على استحسان العديد من الجمهور والنقاد وصناع المسرحي المصري والعربي.

وحققت مسرحية "تشارلي" نجاحاً كبيراً والتي وعرضت لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد العلي وهي عبارة عن مسرحية استعراضية عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن"، تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبد الواحد، موسيقي نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، وإخراج أحمد شوقي البوهي.

كما عرضت مسرحية "تشارلي" مؤخرًا ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ 30 هذا العام والذي أقيم مطلع شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات محمد فهيم بالدراما التليفزيونية كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما 2023.