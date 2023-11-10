بسبب"جعفر العمدة"..مديحة البكري:"قالولي أنت شبه جولدا مائير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة مديحة البكري، إحدى بطلات مسلسل "جعفر العمدة" ضيفة ببرنامج "بنت البلد" الذي يعرض على قناة "Ten" الفضائية.

وتطرقت "البكري" إلى دورها بمسلسل "جعفر العمدة" والنجاح الكبير الذي شهده المسلسل بفترة عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

وعلقت "البكري" على نجاح دورها بالمسلسل، قائلة: "أنا مكنتش عارفة هطلع الشر ده إزاي وكل إنسان فيه حتة شر بس مش للدرجة دي يعني وكان شر في العين وشر في الكلام وكل الناس اللي كرهتني وقريت نقد وانتقادات وصفوني بـ (جولدا مائير) وقلت أنا جولدا مائير".

واستكملت: "المخرج محمد سامي بيحب الممثل واللي بيحب الممثل بيبقى عاوز يطلع منه اللي هو مش عارفه وكان في جملة المفروض أقولها عن بنتي وعاوزاهم يقبضوا عليها ولقيتها صعبة أوي وقولت ممكن الأستاذ طارق النهري يقولها".

واشتهرت الفنانة مديحة البكرى بمشاركتها بعدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "الأسطورة" 2016، مسلسل "الحالة ج" 2017، مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018، ومسلسل "طلقتك نفسي" عام 2020.

تدور أحداث مسلسل "جعفر العمدة" حول "جعفر" الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات يدخل في صراعات عدة مع منافسيه وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وشارك ببطولة المسلسل كلًا من زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

على جانب آخر، كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا تعاقده على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" والمقرر عرضه بحلول عام 2025.