شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي تقدم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم، والتي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي .

وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.