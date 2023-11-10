رانيا فريد شوقي وهالة خليل يقدمان العزاء في والدة سلوى محمد علي

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من: الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة هالة خليل والفنانة شيرين والفنان أحمد مختار واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي في وفاة والدتها بمسجد عمر مكرم، والتي قد وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي، كما حرص عدد من الأصدقاء والأقارب على الحضور.

وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".