شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ويسرا اللوزي وأنوشكا في عزاء والدة سلوى محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان سيد رجب والفنان القدير رشوان توفيق وعزة لبيب، ومنير مكرم ويسرا اللوزي والفنانة أنوشكا والفنانة منال سلامة، والفنان تامر ضيائي ، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة ألفت عمر، والفنانة ميريت عمر الحريري ـ على حضور عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.

وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".