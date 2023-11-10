فن ومشاهير

نادي إسباني يستعين بفيديو لمحمد رمضان احتفالا بتصدره الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعان نادي جيرونا الإسباني، بفيديو للنجم محمد رمضان وهو يرفع اصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، وذلك احتفالا بتصدره المركز الأول في لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ويعود فيديو محمد رمضان، الذي استعان به نادي جيرونا الإسباني، للتعبير عن فرحته بتفوقه على فريقي وبرشلونة وتصدره المركز الأول، إلى ظهور "رمضان" في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.


وعلق مدحت شلبي، على هذا الفيديو وقتها، قائلا: "إيه ده؟ إيه ده؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟"، ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

وأضاف شلبي: "إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".

@gironafc لا يهم لمن الصدارة، أهم شيء أننا بالمقدمة سويًا...
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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