أحدث ظهور لـ رشوان توفيق في عزاء والدة سلوى محمد علي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

شهد عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، أحدث ظهور للفنان القدير رشوان توفيق الذي حرص على تقديم واجب العزاء.

واستقبلت سلوى محمد علي، المعزين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء بينهم أنوشكا وأشرف زكي وسيد رجب والمخرجة منال الصيفي.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة سلوى محمد علي، يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن خبر وفاتها المنتج صفي الدين محمود، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب صفي الدين: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".