يسرا اللوزي وصبري فواز في عزاء والدة سلوى محمد علي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة يسرا اللوزي والفنان صبري فواز، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء بينهم أنوشكا وأشرف زكي وسيد رجب والمخرجة منال الصيفي والإعلامي محمد الغيطي والفنان جمال عبد الناصر.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة سلوى محمد علي، يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن خبر وفاتها المنتج صفي الدين محمود، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب صفي الدين: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".