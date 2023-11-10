وزارة الثقافة الفلسطينية تعلن استشهاد فنانة وعدد من عائلتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" استشهاد الفنانة الفلسطينية تالا إياد جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد المئات.

ونشرت "وزارة الثقافة الفلسطينية"، صورة لـ "تالا" ونعتها، قائلة: "رحم الله الشهيدة تالا إياد بعلوشة عضو فرقة (أصايل وطن) والتي استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وذلك في 22 أكتوبر مع العديد من أفراد عائلتها".

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية أعلنت نهاية شهر أكتوبر الماضي عن استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة والتي سبق ونفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".