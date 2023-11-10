تركي آل الشيخ يكشف عن حفل يجمع وائل كفوري وإليسا بـ "موسم الرياض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حفل غنائي ساهر يجمع بين الفنان وائل كفوري والفنانة إليسا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "آل الشيخ" الملصق الدعائي للحفل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، وعلق: "حفلة غنائية تجمع الفنان العزيز وائل كفوري والفنانة المبدعة إليسا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض يوم 18 نوفمبر".

ويواصل "موسم الرياض" فعالياته الفنية حيث يشهد العديد من الحفلات الغنائية التي تضم نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وكان آخرها حفل "روائع بليغ حمدي" والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور جماهيري ضخم.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا بعد إقامة نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية.

وعرض للمستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا أول أعماله السينمائية بعنوان "The Cello" والمأخوذ من رواية لتركي بنفس الاسم نشرت عام 2021، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم الممثل الحائز على الأوسكار جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، للمخرج دارين لين بوسمان.