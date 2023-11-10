فن ومشاهير

بصحبة زوجها.. ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أدت النجمة ريهام حجاج، مناسك العمرة بالمملكة العربية بصحبة زوجها رجل الأعمال والبرلماني محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، صورتها مع زوجها من أمام الكعبة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. اللهم أستجيب لدعائنا ودعاء المؤمنين يا رب".

ورزقت ريهام حجاج من زوجها مؤخرا، بتوأم هما "جميلة" و "يوسف" .

يذكر أن، آخر أعمال ريهام حجاج كانت مسلسل "جميلة" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023.

العمل بطولة سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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