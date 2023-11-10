وفاة الفنان شريف شاكر بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، المطرب الشاب شريف شاكر بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن المطرب علي الألفي، خبر وفاة "شريف"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون شريف دلوقت تعافى .. راح لرب العالمين الرحمن الرحيم.. راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته".

وأضاف الألفي: "شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني .. مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

بدأت رحلة شريف شاكر مع السرطان منذ 2019 ، إذ أعلن عن إصابته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدًا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".

جدير بالذكر أن، شريف شاكر قدم عددا من الأغاني، أبرزها "سيرتك جميلة" و "عمري ابتدى" و "نقطة سوداء"، وغيرها.