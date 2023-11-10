30 صورة ترصد مراسم عزاء والدة سلوى محمد علي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على أداء واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم .

وكان من بين الفنانين أنوشكا وأشرف زكي وسيد رجب والمخرجة منال الصيفي والإعلامي محمد الغيطي والفنان جمال عبد الناصر، ويسرا اللوزي وصبري فواز ورشوان توفيق والمنتج محمد العدل والفنان سيد رجب.

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة سلوى محمد علي، يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن خبر وفاتها المنتج صفي الدين محمود، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب صفي الدين: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي .. صلاة الجنازة الأربعاء ٨ نوفمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية .. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".