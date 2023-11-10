شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان: قدمت 3 ألبومات كلها أغانى عن الحروب والأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة لينا شاماميان خلال لقائها الإعلامى محمود سعد في برنامج "كامل العدد"، الذى يذاع على قناة سى بى سى، أنها ولدت في دمشق بسوريا ومرت بصعوبات في أول طريقها بسبب الحرب، وقدمت 3 ألبومات عن الأزمات والحروب بداية من عام 2011 إلى وقتنا هذا، وخلال الفترة المقبلة سوف تقدم اغانى عن الحب.

وأكدت مؤخرا المطربة السورية لينا شاماميان سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وما تم تقديمه من تنوع فني، قائلة: "بحب التنوع في مهرجان القلعة وحبيت مشاركتي المختلفة بالتعاون مع فنانين آخرين وفرصة حلوة يكون في فنانين كبار كثر في المهرجان".

وأضافت لينا شاماميان أنها غنت على المسرح مع المطربة نسمة محجوب، متابعة: "هي واحدة من أجمل الأصوات المصرية وأنا متابعها وبحب شغلها وصوتها وشغلها مختلف وانبسطت بالتعاون معها واحنا أكاديميين وبنغنى فى نفس الوقت بشكل قريب من الناس".

وأشارت لينا شاماميان إلى أنه خلال الفترة القادمة ستكون هناك أغاني جديدة وفهمت السوق المصري وكيفية العمل بقوانين العمل في مصر، مفيدة بطرحها قريبا 3 أغانى باللهجة سورية و3 أغاني مصرية.