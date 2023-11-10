شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال وناصر عبد المنعم وخالد عبد الجليل فى عزاء والدة سلوى محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان أحمد كمال والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانة رجوي حامد لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي التي وافتها المنية منذ أيام.

وقدم المنتج محمد العدل والفنانون صدقي صخر وصبري فواز وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، والمخرجة منال الصيفي، واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي في وفاة والدتها التي وافتها المنية منذ أيام، وذلك بمسجد عمر مكرم، كما حرصت الفنانة شيري عادل والفنان مراد مكرم ونهال عنبر وأحمد سلامة على تقديم واجب العزاء.

وكان الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل حرصوا على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان المنتج صفي الدين محمود أعلن على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".