تعرف على تفاصيل برامج ومشاريع سوق البحر الأحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف سوق البحر الأحمر، عن مشاريعه وعروض الأعمال قيد الإنجاز لهذا العام، حيث يُسلط الضوء على مجموعة متنوعة من المواهب الشابة في الإنتاج السينمائي، من العالم العربي وأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الأحمر السينمائي الدولي، المُقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة جدة السعودية.

ويُقام برنامج “البحر الأحمر 360°” و”جلسات التواصل” في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المُقبل، كما سيُعقد “أيام المواهب” يومي 6 و7 ديسمبر، وستتيح البرامج عرض المزيد من الإنتاجات السينمائية الجديدة، وتشجيع المحترفين السينمائيين الدوليين على تبادل الخبرات والأفكار خلال جلسات التواصل والمحادثات الثرية.

المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، شيفاني بانديا، قالت في بيانٍ صحافي، إنّ: “سوق البحر الأحمر، سيواصل تعزيز الروابط الدولية بين الخبراء والمواهب في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم الفرص للمواهب الشاب، وتقديم الجوائز المالية والعينية، ممّا سيساهم في تطوير مستقبل الإبداع في صناعة الأفلام بشكلٍ أكبر”، موضحة أنّ “السوق يُعد منصة للمواهب من العالم العربي وأفريقيا، إذ سيُركز على تقديم قصص جديدة وحقيقية للجمهور العالمي”.

جوائز مالية

وسيقدم سوق البحر الأحمر وسوق المشاريع وبرنامج عروض الأفلام قيد التطوير، فرصة لمشاهدة مجموعة مختارة من 26 فيلماً روائياً لمخرجين من العالم العربي وأفريقيا، كما سُتعرض 6 مشاريع في مرحلة قيد الإنجاز، لمُساعدة مُخرجيها على إنجازها.

وسيقدم سوق المشاريع 12 مشروعًا، من إشراف معامل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي عُقدت بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام، وسيتم اختيار 4 منها، للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من قبل برنامج لودج البحر الأحمر، بقيمة 50 ألف دولار لكل مشروع.

وسيتنافس 14 مشروعاً من سوق المشاريع، على جوائز نقدية، تُقدمها لجان تحكيم دولية، وتشمل هذه الجوائز: جائزة التطوير وقيمتها 35 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 25 ألف دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز، 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من صناع الأفلام المستقلين على الموزعين والمنتجين والممولين ومبرمجي المهرجان وغيرهم، لبحث فرص التعاون المستقبلي، كما ستتنافس جميع الأفلام المختارة في عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر لما بعد الإنتاج وقيمتها 30 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف دولار.

كما يُنظم برنامج “البحر الأحمر 360°” بالتعاون مع ضيوفه من محترفي السينما الدوليين، أكثر من 15 ندوة وجلسة حوارية وكذلك سلسلة من ورش العمل، للحديث عن مستقبل صناعة السينما في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وتأثيرها الواسع على صناعة الترفيه عالمياً.

ويُشارك في هذا البرنامج، كلّ من الخبير في صناعة الترفيه كريم زريق، والكاتبة والمخرجة الأردنية تيما الشوملي، والمنتج الكوري وو-سيك سيو، والسعودي مالك نجر، مخرج أفلام رسوم متحركة، والمنتج الكولومبي دييغو راميريز شريمب، وآخرين.

أما برنامج “أيام المواهب” سيُنظم هو الآخر سلسلة من الورش التي ستجمع صناع الأفلام السعوديين والعالميين مع محترفي الصناعة العالمية، وسط حضور ومشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمؤسسات رفيعة المستوى.

المشاريع المختارة

واستعرض سوق البحر الأحمر، المشاريع المختارة ضمن برنامج “سوق المشاريع”، وهي: فيلم “طفولة” إخراج إسكندر قبطي، إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا، والفيلم الوثائقي “جيليا.. ذاكرة قبيلة الماندينغ” لبوبكر سنغاري، و”وحده الحب ينتصر”، و”أيام العسل والجنون” لأحمد ياسين الدراجي، و”معجزة في الزنزانة السابعة” لدينا عامر، و”حنين: حكاية في فصولها الأولى” لأمير فخر الدين، و”شجن”، و”اللا ذات”، و”تنزانيت”، و”عودة الابن الضال” لراني مصالحة، و”الغريبة” لـ جايا جيجي، و”الكنز” لعبد الله طايع، و”ثلاثة وثلث” لركان مياسي، و”واحد وأربعين”.

فيما يُشارك في برنامج “لودج البحر الأحمر”، الفيلم المصري “ليل لا ينتهي”، و”بلاك سنيك”، والسعودي “بصحبة حسناء” لآمال يوسف، والنيجيري “فنتاستك تيل”، و”في البداية هي النهاية” إخراج السعودية غدير بن عباس، و”مكة – برلين”، و”أبي قتل بورقيبة”، و”حياة مؤقتة”، و”الفتاة التي أضاعت نصف السرير”، و”الوسطانية”، و”ذاكرة الليل”، و”الشمس ترى كل شيء”.

أما عروض الأعمال قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر، تشمل كلّ من “أنيمال” لإيما بينيستان، و”رجال في الشمس” لمهدي فليفل، و”ماي سيمبا” لـ هوغو سالفاتيرا، و”الذراري الحمر” للطفي عاشور، والوثائقي “النّاجون من العتمة”، و”يونان” إخراج أمير فخر الدين.

يذكر أنّ لجنة تحكيم سوق المشاريع، مكوّنة من المنتج والمخرج السعودي وائل أبو منصور، والمنتج الفرنسي جان بريهات، والمنتجة المغربية لمياء شرايبي، والمنتج السنغالي عمر سال، والمنتجة جاسميلا شيبانيتش

أما لجنة تحكيم الأعمال قيد التطوير، تضم كل من الإيطالية غايا فورير، والمخرج وانوري كاهيو، والكاتب والمنتج حيدر رشيد.