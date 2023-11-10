استغرقت 30 ساعة لتصبح الأميرة ديانا.. هذا ما كشفته إليزابيث ديبيكي عن The Crown

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أسبوعٍ واحد من بدء عرض الجزء الأول من الموسم الأخير من المسلسل الجماهيري The Crown – «ذا كراون» (التاج)، المستوحى من حياة العائلة الملكية البريطانية، كشفت كيت هول، مصممة الشعر والمكياج المسؤولة عن ظهور الممثلين في المسلسل، عن المدة التي استغرقتها النجمة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لتصبح «الأميرة ديانا».

وقالت كيت هول، في مقابلة صحافية لها: «في ما يتعلق بالتجهيزات، أود أن أقول إن إليزابيث ربما أمضت ما يزيد عن 30 ساعة على كرسي تصفيف الشعر والمكياج، لتصبح (الأميرة ديانا)».

وأضافت هول أن الإطلالات الأكثر تحدياً بالنسبة لها، كانت تلك التي تتحدث عن لحظات خاصة وغير معروفة، عاشتها «أميرة ويلز» مع عائلتها، بما في ذلك ابنيها الأميرَيْن وليام وهاري، حيث لم تكن هذه اللحظات منشورة للعامة، فكان من الصعب توقع ماذا ترتدي، أو طريقة مكياجها خلالها.

وأوضحت كيت: «كنا نحاول العثور على شكل (ديانا)، التي يمكن تصديقها في إطار المشهد، ما جعل الأمر صعباً بالنسبة للفريق»، مشيرةً إلى أنهم كانوا يقضون ما لا يقل عن أربع ساعات من التركيبات، وفهم أي شكلٍ سيعتمدونه، قبل أن يبدؤوا مكياج إليزابيث لتحويلها إلى «الأميرة ديانا» في كل مشهد.

وأكدت هول وجود ضغوطٍ كبيرة لجعل مظهر إليزابيث أصلياً في المسلسل، الذي يروي قصة الوفاة المأساوية للأميرة ديانا عام 1997، خلال الموسم السادس الأخير.

وفي العام الماضي، تحدثت إليزابيث عن تجسيدها دور الأميرة الراحلة، ومن ضمنها المشهد الذي تضمن إعادة إحياء واحدة من أكبر لحظات الموضة التي عُرفت بها، حيث قالت النجمة الأسترالية: إن الجميع كان يشعرون بمسؤولية تجاه «فستان الانتقام»؛ لأنه مشهدٌ أراد الجميع رؤيته في الموسم الخامس من المسلسل، إذ كانت لحظة مهمة بشكل لا يصدق في تاريخ الموضة.

وتابعت الممثلة آنذاك بالقول: «هذا الفستان يرمز إلى الكثير من الأشياء؛ لأنه شجاع وجميل للغاية، وله دلالةٌ خاصة في حياة ديانا، لذا فإنها حينما ارتدته كان يعني ذلك الكثير».

وأشارت إليزابيث، وقتها، إلى أن قسم الأزياء استغرق «ساعات عدة» من العمل؛ لتقليد الفستان الأصلي الذي صممته كريستينا ستامبوليان، وارتدته الأميرة ديانا عام 1994، عندما اعترف زوجها الأمير تشارلز بإقامة علاقة غرامية مع زوجته الحالية كاميلا.

ووصفت إليزابيث الفستان بالقوي والفريد من نوعه، أيضاً، بهيكله وشكله ومظهره، مشيرةً إلى أنها لن تنسى ذلك اليوم في موقع التصوير، حيث صوروا المشهد في المكان نفسه الذي حدث فيه بالفعل.

وفي سياق العمل على الموسم السادس الأخير من المسلسل، الذي يُعرض على مرحلتين: أولاهما في 16 نوفمبر الحالي، وصفت ديبيكي مهمة إعادة تمثيل بعض مشاهد حياة الأميرة، لاسيما تلك اللحظات التي عاشتها قبل رحيلها، ومنها مشهد مطاردة الصحافيين لها، بـ«الثقيلة»، و«غير السارة»، وأنها لا تُطاق.