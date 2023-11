إد شيران في جولة موسيقية عالمية يبدأها من الإمارات.. في هذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق المغني البريطاني، إد شيران، جمهوره حول العالم، لجولة حفلاته الجديدة لعام 2024، وبلغت 22 حفلاً ستبدأ من دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل. وعلق المغني الشهير على برنامج الحفلات: «أراكم جميعاً في هذه المواعيد.. بإمكانكم الحجز من الآن».

وسيغني شيران، يوم 22 يناير على مسرح «إكسبو دبي»، قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام الجمهور البحريني، في «مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات»، فيما سيلتقي جمهور مدينة أوساكا اليابانية يوم 27 يناير، وفي 13 يناير يغني في العاصمة طوكيو.

ويبدأ شيران حفلات شهر فبراير في مدينة كاوشنغ الصينية يوم 3 فبراير، ثم يغني يوم العاشر من ذات الشهر في بانكوك، ويوم السادس عشر في سنغافورة، ويختتم حفلات شهر فبراير يوم 24 بحفل يحييه في كوالالمبور.

كما يحيي ثلاث حفلات في شهر مارس: الأولى يوم 2 بمدينة جاكرتا، ويوم 9 بمدينة مانيلا، ويوم 16 بمومباي. كما يحيي حفلين خلال شهر يونيو في مالطا، لم يتحدد تاريخهما بعد.

أما في شهر يوليو، فيغني بمدينة جانسيك يوم 12، ويوم 14 يغني في بودابست، ويوم 27 يغني في هراديس كرالوف. وفي شهر أغسطس يغني يوم 3 في كان، ويوم 10 في زغرب، ويوم 17 في بلغراد، ويوم 24 بوخارست، ويوم 31 في صوفيا، فيما لم يحدد موعد حفله الذي يحييه في قبرص خلال شهر سبتمبر.

وإد شيران، مغنٍّ مؤلف، وعازف قيثارة، ومنتج أغانٍ، وممثل إنجليزي. ولد في 17 فبراير 1991 في هاليفاكس، غرب يوركشير، إنجلترا، ونشأ في فراملينغهام، سوفولك، إنجلترا. التحق بأكاديمية الموسيقى المعاصرة في غلدفورد كطالب جامعي في سن الـ18 عام 2009. أوائل عام 2011، أصدر شيران بشكل مستقل الأسطوانة المطولة المشروع التعاوني رقم 5، التي حقق من خلالها شهرة كبيرة.

ونال شيران جائزة «غرامي» الموسيقية ثلاث مرات، اثنتان منها عام 2016، والثالثة في 2018، كما نال «جائزة برينت الموسيقية» عامي 2018 و2019.

وكان آخر ظهور علني لشيران، الشهر الماضي، برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته، على هامش حضورهم إحدى حفلات المغني البريطاني في الولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى شيران ميسي وعائلته.

وكان شيران قد حصل، مؤخراً، على حكم براءة من سرقة أفكار أغاني ألبومه الأخير، بعد اتهامه بانتهاك حقوق النشر الخاصة بأغنية مارفن جاي التي تحمل عنوان «Let’s Get It On»، وبعد نفي شيران سرقة عناصر منها لأغنيته «Thinking Out Loud»، حكمت المحكمة في نيويورك بأن شيران لم ينتهك أي حقوق للنشر.

وفي التفاصيل، اتهمت كاثرين تاونسند غريفين، ابنة إد تاونسند الكاتب المشارك لجاي، شيران ومجموعة «وارنر ميوزيك»، و«سوني ميوزيك» للنشر بانتهاك حقوق النشر، وطالبتهم بتعويضات مالية. وفي رد إيد شيران على هذه الاتهامات، قال في المحاكمة إنه سيتخلى عن مسيرته الموسيقية؛ إذا ثبتت إدانته بالمحاكمة في نيويورك: «إذا حدث ذلك فقد انتهيت.. سأتوقف».

وقال شيران، بعد صدور الحكم، إنه «سعيد للغاية» بالحكم، وأضاف: «يبدو أنني لن أضطر إلى التقاعد من وظيفتي اليومية بعد كل شيء.. لكن في الوقت نفسه أشعر بالإحباط التام؛ لأن الادعاءات التي لا أساس لها من هذا القبيل، يُسمح لها بالمثول أمام المحكمة».