كيم كارداشيان تكشف عن أول وشم لها.. رسمته في هذا المكان من جسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت أنّها حصلت على أول وشم لها خلال آخر حلقة من برنامج “The Kardashians”.

وفي التفاصيل، أظهرت كيم فيديو قصيراً يوثّق حصولها على الوشم على الموضوع بالقول: “لقد قمت أخيراً بوضع ملصق على سيارة بنتلي!” بالإشارة إلى مقابلة قديمة لها قامت بها عام 2009 حيث تحدّثت مع مقدّمة البرنامج الذي ظهرت عبره عن نفورها من الوشوم شارحة: “عزيزتي، أتضعين ملصقاً على سيارة بنتلي؟”.

وأشارت النجمة إلى أنّها حصلت على الوشم احتفالاً بأول ظهور لها عبر برنامج “Saturday Night Live” في عام 2021 حيث اختارت وضع علامة “اللانهاية” على الجزء الداخلي من شفتها السفلى.

وأخبرت كيم مصفف شعرها أنّها قررّت وجميع أصدقائها أنّ يحصلوا على الوشم نفسه، لكن الجميع قاموا به على أيديهم وهو ما لم ترغب به، وقررت أن يكون في مكان ليس على مرأى الجميع.

وقالت: “لا أحد يعلم به. لا أحد يراه. أنا أنساه. لكم من وقت إلى آخر، عندما أقوم مثلاً بتنظيف أسناني وأرى علامة سوداء أتفاجأ وأشهق قائلة: ما هذا اللون الأسود؟”.