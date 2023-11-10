لعشاق الدراما التركية.. هذه المسلسلات الأكثر مشاهدة حتى الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يعد خافياً على أحد تلك المكانة الكبيرة، التي باتت تحظى بها المسلسلات التركية في العالم، وعلى وجه الخصوص في عالمنا العربي، خاصة أن قصص هذه الأعمال وحكاياتها باتت تلقى رواجاً كبيراً في المجتمعات العربية، وبات أبطالها يجذبون المشاهد العربي، ويحظون بشهرة كبيرة لديه، حتى إن عدداً كبيراً من المنتجين العرب استنسخوا الأعمال التركية، وأعادوا تصويرها بوجود ممثلين عرب.

وشهد هذا العام إنتاجات ضخمة لعدد كبير من المسلسلات التركية، التي تعرض في مختلف المحطات التركية والعربية على حد سواء، واستطاعت بعض الأعمال التفوق، ونيل الحصة الكبرى من المشاهدات.

ولجميع عشاق هذا النوع من الدراما، نبيّن لكم في هذا التقرير خمسة أعمال تركية، استطاعت أن تتبوأ المراكز الأولى كأكثر الأعمال التركية مشاهدة هذا العام.

«الياقوت»:

لايزال مسلسل «الياقوت» يتصدر معدل المشاهدات بين جميع المسلسلات التركية، التي تعرض عبر المحطات المختلفة.

تدور أحداث المسلسل، المعروف أيضاً باسم «Safir»، حول قصة «يامان»، و«فيرايا»، اللذين عاشا قصة حب هائلة منذ طفولتهما، واستطاعا إخفاءها عن الجميع. وفي اللحظة التي يقرر فيها «يامان» إعلان هذا الحب والبوح به، تبدأ الظروف معاكسته تماماً، وتسد جميع الأبواب في وجهه، ليبدأ الحبيبان محاولة تغيير واقعهما على أمل إحياء حبهما غير المسبوق.

المسلسل من بطولة: بوراك بيركاي أكجول، وأوزجة ياغيز، وكان بارتو أصلان، وسيفدا باش، وإركان بكتاش، ومفيد كاياجان، وآخرين. يعرض المسلسل كل إثنين، عبر قناة «atv» التركية، الساعة الثامنة مساءً.

«المؤسس عثمان»:

رغم أن المسلسل يعرض للعام الخامس على التوالي، وتبدل به العديد من الشخصيات والأبطال، فإنه لايزال يحظى بالشغف نفسه لدى الجمهور، ويعتبر المفضل لكل جماهير مسلسلات الأربعاء، حتى إن البعض يلقبونه بـ«ملك الأربعاء».

ومن المعروف أن هذا المسلسل يعد امتداداً لسابقه «قيامة أرطغرل»، ويروي قصة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، ويسرد سيرة حياته، والمعارك التي خاضها.

وقد شهد الجزء الخامس دخول عدد كبير من الأبطال الجدد، إلا أنه حافظ على وجود أبطاله الرئيسيين، وهم: الممثل الأول والبطل المطلق لجميع المواسم، الممثل بوراك أوزجفيت، الذي يقدم شخصية «عثمان»، والممثلة أوزجه تورير التي تقدم دور الزوجة «بالا خاتون»، ويلدز جاغري عتيقسوي التي ظهرت بشخصية الزوجة الثانية «مالهون خاتون»، ووالدة وريثه وابنه «أورهان»، وكذلك الممثل الذي رافقه منذ الجزء الأول وأقرب أصدقاء «عثمان» إليه، يغيت أوشان الذي يؤدي شخصية «السيد بوران ألب».

فيما كان أبرز الممثلين المنضمين للجزء الخامس في المسلسل إيمري باي، الذي يقدم شخصية «أورهان بن عثمان»، وفاروق أران بشخصية «علاء الدين بن عثمان»، والشابة ليا كيرشان بدور «فاطمة بنت عثمان»، وإيجيم سنا باير بشخصية «أولفيرا» حبيبة «أورهان».

يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء كل أربعاء، على قناة «atv» التركية، كما توجد نسخ مترجمة ومدبلجة للعربية، تعرضها محطات ومنصات رقمية عدة.

«اسمي فرح»:

يعد واحداً من الأعمال التركية الحديثة، فقد بدأ عرضه بتاريخ 1 مارس 2023، إلا أنه استطاع ومنذ الحلقة الأولى تصدر نسب المشاهدات في عدد كبير من البلدان.

ويحكي المسلسل قصة سيدة إيرانية هاربة من مصيرها، تضطر للتوقف في إسطنبول خلال رحلتها إلى مقصدها في فرنسا، وتعيش هذه السيدة في المدينة التركية متخفية وهاربة، وتسعى بكل الطرق لتأمين حياة كريمة لابنها الذي يعاني مرضاً نادراً، فتضطرها الظروف لأن تصبح عاملةً للنظافة.

ودون مقدمات تنقلب حياة هذه السيدة «فرح» رأساً على عقب، عندما تشهد جريمة قتل مروعة، وتلتقي في ذلك الوقت شاباً يدعى «طاهر»، لتبدأ الحكاية من تلك النقطة.

جمع المسلسل ممثلين من أهم وأكثر النجوم شعبية في العالم، هما: ديميت أوزدمير، وأنجين أكيوريك، وقد يكون وجود هذين الاسمين وحده كافياً لجعل المسلسل ضمن فئة الأكثر مشاهدة خلال فترة قصيرة جداً، كما أنهما مرشحان لجائزة أفضل ثنائي، ضمن جوائز «الفراشة الذهبية».

يشارك في بطولة العمل، الذي أرجه رجائي كاركوز، أيضاً: فرات تانيش، وأوكتاي شوبوك، وعلي سورميلي، ومعهم مصطفى أفكيران، ولاله باسار.

يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء أربعاء، عبر قناة «فوكس» التركية، كما توجد نسخة مدبلجة باللهجة السورية، تعرض عبر عدد من الفضائيات العربية.

«شخص آخر»:

تم ترشيح هذا المسلسل الشيق لجائزة «أفضل مسلسل»، ضمن جوائز «الفراشة الذهبية»، التي تمنح سنوياً لأفضل المسلسلات والممثلين في تركيا.

وتصدر النجمان: هاندا أرتشيل وبوراك دينيز، قائمة أبطال العمل، الذي يحكي قصة مدعية عامة وصحافي طموح، يسعيان للكشف عن جريمة قتل، وتقودهما الدلائل لروابط مع شخصيات ذات اعتبار ونفوذ كبيرين، يعيشون في عالم من الفساد، ليبدأ صراعهما مع هذا العالم، بالتزامن مع عيشهما قصتَيْ حب مختلفتين.

يعرض المسلسل في الساعة الثامنة مساء من كل إثنين، عبر قناة «فوكس» التركية، وتوجد منه نسخ مترجمة للعربية، يمكن متابعتها عبر بعض المنصات الرقمية.

«الطائر الرفراف»:

انطلق الموسم الثاني من أحد أكثر المسلسلات شعبية في السنوات الأخيرة، وربما لم يعد هناك أي متابع للدراما التركية لا يعرف «الطائر الرفراف»، نظراً للشهرة الكبيرة التي حظي بها.

وبات من المعروف أن حكاية المسلسل مستوحاة من قصةٍ حقيقية، لزوجين كانا يراجعان الطبيبة النفسية التركية غولسيرين بوديجي أوغلو.

وتتمركز جميع أحداثه حول عائلة الآغا «هاليس»، الذي يقرر تزويج حفيده «فريد» الطائش والمتهور من فتاةٍ من مدينة «عنتاب»، هي «سيران» التي تحلم بأن تُكمل تعليمها، ليتم الزواج قسراً بينهما، ليعيشا الكثير من الأزمات العائلية المتلاحقة. وقد تم ترشيح بطلي العمل: عفراء ساراتش أوغلو، وميرت رمضان ديمير، كذلك، لجائزة «الفراشة الذهبية» عن فئة أفضل ثنائي. ويشاركهما في بطولته كلٌّ من: شيتين تيكندور، وشريف سيزر، وجولسين سانتيرغلو، وآخرون. ويعرض العمل الساعة الثامنة مساء كل جمعة، عبر قناة «ستار تي في»، ويمكن مشاهدته مدبلجاً إلى العربية على بعض الفضائيات العربية.