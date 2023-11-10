ويجز يثير تساؤلات متابعيه.. هل سافر إلى غزة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار “الرابر” المصري ويجز حالةً من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شارك متابعيه عبر “إنستغرام”، بصورة من داخل أرض غزة المحتلة، ما أدّى إلى انتشار التكهنات بأنّه سافر إليها كي يعلن دعمه للشعب الفلسطيني، حيث يُعدّ واحداً من أكثر المطربين الشباب اهتماماً بالأزمة الفلسطينية حالياً.

لكن ويجز لم يتجّه إلى غزة، حسبما تكهن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فهو منشغل حالياً في جولته الغنائية التي يحييها في دول أوروبية عدة، كان قد أعلن أنّه سيخصّص أرباحها لصالح الشعب الفلسطيني.

وخلال الساعات الماضية تداول عدد من مستخدمي موقع “إنستغرام” مقطع فيديو، من حفل ويجز الأخير، الذي أحياه في كندا، حاول من خلاله أن يكشف للجمهور عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني.

ويجز قال في كلمته التي ألقاها باللغة الإنكليزية أمام الآلاف من محبيه: “الإعلام يكذب عليكم، وأنا أعلم أنّها ليست مفاجأة لبعض الناس، ولكن هناك إبادة جماعية في غزة… هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وقتل أكثر من 2000 طفل وندين أفعال أميركا وإسرائيل والفصل العنصري ضدّ فلسطين”.

يُذكر أنّ ويجز أعلن دعمه لدعوات مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية، خلال مقابلته التي أجراها في برنامج “هاشتاغ” المعروض عبر قناة “الجزيرة”، حيث أكّد “فعالية تلك الدعوات وتأثيرها على اقتصادهم، مستنكراً أن يدفع جنيهاً واحداً لجيش إسرائيل عن طريق شرائه منتجاتهم، في حين يستخدمونها لقتل الأبرياء في فلسطين بحجة محاربة الإرهاب”.

ويحرص المطرب المصري في جولاته الغنائية أخيراً، على كشف الانتهاكات والممارسات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، مشدّداً على التعتيم الإعلامي الذي تستخدمه بعض الدول الغربية لعدم نقل الحقيقة لشعوبها، كنوع من الدعم لإسرائيل.