البحر الأحمر السينمائي يصطفي أفلام مسابقته الرسمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية الثلاثاء قائمة أفلام المسابقة الرسمية لدورته الثالثة التي تنطلق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وضمت القائمة 17 فيلما لمخرجين ومخرجات من اليابان والكونغو وإيران وماليزيا وأوزباكستان وباكستان والهند والجزائر والسعودية والإمارات وفلسطين والمغرب والعراق وتونس والأردن.

ومن أبرز الأفلام المشاركة “إن شاء الله ولد” للمخرج أمجد الرشيد الذي رشحه الأردن للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي وكذلك فيلم “نورة” للمخرج السعودي توفيق الزايدي الذي يعد أول عمل يُصور بالكامل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ونقل بيان صحفي عن كليم أفتاب مدير البرامج الدولية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي قوله “تسلط مسابقة البحر الأحمر الضوء على التحديات التي تواجه العالم الحديث بسبب تغير المعايير المجتمعية المتمثلة في قضايا متعلقة بالعوائل والنظام الأبوي والتعايش السلمي”.

ويرفع المهرجان الذي يقام في مدينة جدة الساحلية شعار “قصتك بمهرجانك” والذي جاء من وحي “اختيارات الأفلام التي تم إنتاجها في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكلون مثالا حيا على غنى المواهب التي يتم تقديمها في هذا الجزء من العالم”، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي والمديرة العامة للمهرجان شيفاني بانديا.

كما كشف المهرجان عن اختيار 11 فيلما للعرض ضمن برنامج “الروائع العربية” من أبرزها “بنات ألفة” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية و”هجان” للمخرج المصري أبو بكر شوقي و”ناقة” للمخرج السعودي مشعل الجاسر و(شماريخ) للمخرج المصري عمرو سلامة.

ويعرض المهرجان فيلمين ضمن فئة “البرامج الخاصة” هما “إلى ابني” للمخرج التونسي ظافر العابدين و”جان دو باري” للمخرجة الفرنسية مايوين.