“روائع بليغ حمدي” تجمع نجوم الوطن العربي في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك مجموعة من نجوم الوطن العربي، الخميس، في إحياء حفل “روائع بليغ حمدي” على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على رحيل الملحن المصري.

وقدم كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، بينهم أصالة، أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، ونانسي عجرم، الحفل وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأغاني التي قدموها خلال الأمسية الطربية.

ورحب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي تعذر عليه حضور الحفل من خلال كلمة مسجلة بالحضور، متمنيا لهم أوقاتا ممتعة في ما وصفه عبر حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا) “ليلة ستكون للتاريخ”، كما وجه تحية لمصر وللفرقة الموسقية المصاحبة للفنانين.

وانطلق الحفل الذي وصفته المقدمة بأنه “رحلة عبر الزمن لأجمل سنوات الفن العربي لروائع صنعها بعبقرية وإبداع وتفرد وجنون الفنان الراحل بليغ حمدي” بأغنية “التوبة” للفنان الراحل عبدالحليم حافظ وردد كلماتها الكورال المصاحب للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد.

وصعدت النجمة السورية أصالة على منصة المسرح، حيث قدمت أغنية “زي العسل” التي غنتها الفنانة الراحلة صباح، كما غنت “زي الهوى” للراحل عبدالحليم حافظ وأغنية “الحب كله” للراحلة أم كلثوم، وأشادت بالفرقة وقائدها.

وأطرب الفنان التونسي صابر الرباعي الحضور بأغاني عمالقة الزمن الجميل، حيث غنى “موعد”، “جانا الهوى”، “ميل وحدف منديله”، و”فات الميعاد”.

وتألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأغنية “العيون السود” للراحلة وردة الجزائرية كما قدمت أغنية “أنا بعشقك” لميادة الحناوي، بالإضافة إلى أغنية “مستنياك” للفنانة عزيزة جلال.

وأبهرت الفنانة المصرية مي فاروق الجمهور السعودي بأغنية “ألف ليلة وليلة” التي غنتها بطريقة مميزة، إلى جانب تقديمها أغنية “طب وأنا مالي”.

وغنّت الفنانة المصرية أنغام في الحفل “آه لو قابلتك” للراحلة وردة بمرافقة عازف البيانو المصري والعالمي رمزي ياسا، كما قدمت أغنية “الحب اللي كان” للفنانة ميادة الحناوي، بالإضافة إلى أغنية “أنساك” للراحلة أم كلثوم.

وأدّى الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيات “بعيد عنك” و”على حسب وداد قلبي” و”الحب كله” و”سيرة الحب”.

وتفاعل الجمهور مع الموهبة السعودية وليد محمد الذي قدم أغنية “سواح” للراحل عبدالحليم حافظ.

واستعاد الحفل أشهر ما قدم “ملك الموسيقى” من ألحان وأشعار وأغاني تعاون فيها مع نخبة من أبرز نجوم العصر الجميل.

وأتقن “البلبل” كما يعرف بين معارفه عزف آلة العود في سن التاسعة، واشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبدالحليم حافظ أغنية “تخونوه”، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وفي مقدمتهم كوكب الشرق أم كلثوم، كما شكل ثنائيا ناجحا مع زوجته الفنانة وردة، واكتشف وقدم العديد من المواهب الغنائية من أبرزها: المطربة سميرة سعيد وعلي الحجار.

وتُوفي بليغ حمدي في 12 سبتمبر/أيلول 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا إرثا فنيا من الألحان المتنوعة.