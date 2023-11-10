بالصورة- حسن الرداد يستذكر والده ووالدته وأخاه بكلمات من الدعاء

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ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الممثل المصري حسن الرداد والدته ووالده وأخاه الراحلين بصورة جمعتهم شاركها مع الجمهور عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق على المنشور بكلمات من الدعاء حيث قال: "اللهم ارحم أبي و أمي و أخي و اغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين و الصالحين و الشهداء و حسن اولئك رفيقا.
ارجو الدعاء الى عائلتى"، وتفاعل الجمهور معه من خلال التعليقات متمنين الرحمة لهم.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من حسن الرداد عن عودة زوجته الممثلة إيمي سمير غانم بعمل مسرحي يجمعهما ويحمل عنوان "التلفزيون"، ومن المقرر عرضه في النسخة الرابعة من موسم الرياض.
وكانت عادت إيمي سمير غانم إلى جانب زوجها الممثل حسن الرداد والممثلة المصرية يسرا، حيث ظهرت بصفتها ضيفة شرف في فيلم "بلوموندو"، وهو فيلم من بطولة زوجها. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه هاجر أحمد، سماء إبراهيم، محمود حافظ، وإنجي وجدان، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.
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