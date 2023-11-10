- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، بـ وعكة صحية، أمس الخميس، وخرجت ياسمين رئيس، بمقطع فيديو عبر الحالة، تدعم فيه القضية الفلسطينية، كأول منشور لها بعد الوعكة الصحية.
ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.
ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي ، لعلم دولة فلسل طين، معلنة دعمها لهم، في ظل قصف قطاع غ زة من قبل الجيش الإسرائيلي .
كما تم تناقل صورتها عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتلقى العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وعكتها الصحية .. ياسمين رئيس تستمر في دعمها لفلسطـ ين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.