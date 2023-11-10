رغم وعكتها الصحية .. ياسمين رئيس تستمر في دعمها لفلسطـ ين

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، بـ وعكة صحية، أمس الخميس، وخرجت ياسمين رئيس، بمقطع فيديو عبر الحالة، تدعم فيه القضية الفلسطينية، كأول منشور لها بعد الوعكة الصحية.



ونشرت ياسمين صورة لها من داخل المستشفى، دون الكشف عن نوع إصابتها أو تفاصيل المرض الذى تعرضت له.

ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي ، لعلم دولة فلسل طين، معلنة دعمها لهم، في ظل قصف قطاع غ زة من قبل الجيش الإسرائيلي .

كما تم تناقل صورتها عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتلقى العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل.





